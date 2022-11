Pagamenti Inps novembre 2022 | le date di RdC | bonus | Assegno Unico

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Quando arrivano i? In attesa dei primi interventi in materia di lavoro, fisco e previdenza dell’esecutivo Meloni, tra Decreto Aiuti quater e Legge di bilancio 2023, proseguono idi pensioni, indennità di disoccupazione,universale, Reddito e Pensione di Cittadinanza.A tutto ciò si aggiungono le misure previste dal legislatore per sostenere lavoratori, pensionati ed altre categorie beneficiarie, di fronte all’aumento dell’inflazione e del costo della vita. Ci riferiamo in particolare al150 euro, i cuiinizieranno (o sono già iniziati) proprio a.Analizziamo in dettaglio ledei principali ...