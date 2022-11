NextGen Finals 2022 | Dominic Stricker abbatte la resistenza di Tseng e guadagna il primo posto | c’è Lehecka per lui

(Di giovedì 10 novembre 2022)conferma il suo momento di forma straripante e conferma la sua supremazia nel gruppo B delle. Il tennista svizzero non lascia nemmeno un piccolo spiraglio al taiwanese Chun Hsin, numero 90 del mondo, battendolo in meno di un’ora con il punteggio di 4-2 4-1 4-2; con questo successo blinda dunque ile si prepara ad affrontare il ceco Jiriin semifinale. Non c’è stata praticamente storia durante la partita, se non un po’ nelset: spingendo immediatamente da fondo, lo svizzero strappa subito il servizio all’avversario e si porta sul 3-0, seppur salvando tre palle break. Che però si concretizza subito dopo, conche approfitta di ...

17:04 Per l'Italia le speranze ora sono tutte riposte in Lorenzo Musetti, che come già detto, scenderà in campo come ultimo incontro della giornata, e della sessione serale, la quale prenderà il via ...Niente da fare per Francesco Passaro . L'azzurro non riesce nell'impresa e viene eliminato al Round Robin delleAtp2022 , uscendo di scena con una sconfitta in tre set 3 - 4(4) 2 - 4 x - 4 subita contro lo statunitense Brandon Nakashima . Quest'ultimo, invece, in virtù di questo successo si ...Nella terza e ultima giornata della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals sia Francesco Passaro che Matteo Arnaldi hanno spento i loro sogni di qualificazione alle semifinali. Matteo Arnaldi che ha ...Non si perde d’animo nonostante la sconfitta con Jiri Lehecka il tennista italiano Matteo Arnaldi, autore di un buon torneo al netto dell’eliminazione con tanto di partita record con il connazionale F ...