MOVIOLA – Verona-Juventus | rigore per contatto di Bonucci su Verdi | tolto col Var

(Di giovedì 10 novembre 2022) Episodio daincon ilper il presunto fallo di Leonardosu Simoneche viene peròdal Var. Al monitor interviene Guida che consiglia il collega Di Bello e lo chiama a una on field review per revocare il penalty. In effetti, il tocco del difensore di Allegri è sulla palla seppur con gamba alta, per cui giusto non concedere il. Ambiente caldissimo al Bentegodi. SportFace.

Goal.com

19:30- Juventus, laEpisodio surreale nel finale di primo tempo: Hongla spinge in maniera scomposta Rabiot per terra, per Di Bello e l'assistente è tutto a posto, anzi, rimessa per i ...Juve 0 - 11 Fischio d'inizio - CominciataJuve. 2 Occasione ... Moviola Verona-Juventus: gli scaligeri reclamano due calci di rigore Episodio da moviola in Verona-Juventus, mani di Danilo in area: niente rigore, rimpallo e tocco inaspettato ma braccio largo ...Moviola Verona Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2022/23 ...