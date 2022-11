L'Eco di Bergamo

... portato in scena sia a Roma che a. Nel 2020, con lo scoppiare della pandemia, realizza un ... Per l'occasione, sul palco con Riccardo Zianna sono saliti personaggi deldi Timmy Trumphet ......sulle recenti pronunce in tre noti casi (due trattati in primo grado dal Tribunale die uno ... non sono oggi vincolati alle sue stringenti obbligazioni nuovi attori deldi Cina, India, ... «Milano calibro 9» e l'omaggio a Scerbanenco: torna l'appuntamento con il Giallo a Bergamo Prenotazioni dal 10 novembre, eventi dal 21 al 27. Le anteprime di Tiziano Ferro e dei Bocelli, i concerti diffusi in città, gli incontri con i professionisti della musica ...Fino al 26 marzo l’Art Car di Andy Warhol farà parte della mostra Advertising the shape alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini 4 a Milano ...