Migranti poveri? Balle | quanto pagano per venire da noi | il tariffario

(Di giovedì 10 novembre 2022) «L'aria è cambiata», esulta il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Già, perché la Francia ha deciso di aprire il porto di Marsiglia alla Ocean Viking, una delle navi delle Ong che premevano al largo della Sicilia, cariche di immigrati, per lo più bengalesi e pakistani. Probabilmente dopo un confronto a quattr' occhi in Egitto con Giorgia Meloni, il presidente francese Macron ha deciso di risolverci un bel problema, sempre che non si rimangi la parola, come accaduto nella scorsa legislatura, dopo una sollevazione dello scalo marittimo provenzale. Il guaio è che, come cantano Orietta Berti e Fedez, ora di problemi ce ne restano mille. Intendiamoci, quella di ieri è una vittoria importante per il nostro governo, che con il reiterato divieto di sbarco ai clandestini in arrivo dal cuore dell'Asia ha voluto dare un segnale al mondo che è ripartita la guerra ai trafficanti di ...