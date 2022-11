Marchisio investe con Cdp nei barbieri di lusso di Barberino’s

Forbes Italia

"Siamo orgogliosi del fatto che professionisti come Francesco Pinto, top player internazionale nel mondo retail, e Claudio, campione sportivo e icona lifestyle italiana, abbiano creduto nel ...... insieme a, Pogba e Vidal in uno dei reparti più completi della storia del calcio italiano. Nel 2011 in pochi avrebbero scommesso su Barzagli , Marotta300 mila euro e in cambio ... Barberino's raccoglie 3 milioni di euro. Tra gli investitori anche Claudio Marchisio