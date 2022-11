(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming deidi Riccione – I qualificati e i tempi-limite per Melbourne – La presentazione dellemaschili deidi Riccione – La presentazione dellefemminili deidi Riccione – Le parole del ct azzurro Cesare Butini – L’infortunio di Lorenzo Zazzeri Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata degli Assoluti invernali diin. A Riccione gli atleti azzurri sono in gara a un mese dai Mondiali indi Melbourne. La due giorni ...

OA Sport

... esposti dagli oblò delle navi, altri si sono buttati in mare sperando di arrivare ain ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa con ...... Dario Di Gennaro - Commento: Francesco Postiglione ore 02:00: Coppa del Mondo 3a giornata (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2022 in DIRETTA: gare in vasca corta, tocca subito a Martinenghi e Razzetti L’emergenza sbarchi, le disposizioni dal Viminale, la situazione al porto di Catania e le reazioni internazionali ...Due ori, un argento e due nuovi record italiani. Federico Minnai, atleta della Nuotatori Genovesi e di SuperbaNuoto, si conferma protagonista al Campionato Italiano di nuoto in vasca corta organizzato ...