Il gran finale di Una vita con il ritorno di Cayetana | tutta la verità

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 10 novembre 2022) Per anni i fan di Unasi sono posti la domanda, per anni hanno atteso un eventualeche però non c’è mai stato. E a quanto pare, nell’ultima puntata di Una, scopriremo finalmente che cosa è accaduto davvero a Donna! Che ne è stato di lei e che ne sarà di lei in questodi Unacon le ultime puntate in onda in Italia proprio questo fine settimana? Lo stiamo per scoprire! Ritorniamo quindi alla domanda di partenza:è ancora viva? La risposta questa volta c’è. Si,è ancora viva ed è la persona con cui Gabriela, la figlia di Genoveva, parla al telefono. Insieme a lei probabilmente Genoveva ha architettato tutto anche se direttamente, la Salmeron e, non ...