I mondiali di calcio invernali non arricchiranno ITV

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il Qatar non basta per far crescere i ricavi pubblicitari di ITV The Times, pag. 40 La prospettiva di una spinta invernale dalla Coppa del Mondo diquesto mese e il prossimo non ha impedito a ITV di prevedere ieri un calo dei ricavi pubblicitari per l’intero anno (scrive James Hurley). Le azioni dell’emittente sono scese di oltre il 4% dopo aver dichiarato che i ricavi pubblicitari potrebbero diminuire dell’1-1,5% quest’anno rispetto al 2021, quando la più grande emittente commerciale britannica aveva registrato una performance record. Nel terzo trimestre di quest’anno, i ricavi pubblicitari sono diminuiti del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ad agosto si è registrato un calo del 21%. Tuttavia, i ricavi complessivi sono cresciuti del 6% nei nove mesi fino alla fine di settembre, raggiungendo i 252 miliardi di sterline, rispetto ai 2,38 ...