Golf | DP World Tour 2022 | Ryan Fox guida il Nedbank Golf Challenge dopo il primo round Guido Migliozzi ottimo terzo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Iisti del DPsono impegnati in uno dei tornei più elitari del circuito. Spazio infatti al, evento sudafricano riservato a 72 giocatori. I partecipanti vengono individuati tra i migliori 64 della race to Dubai, a cui si sommano il campione in carica, il numero uno dell’ordine di merito del Sunshine, e gli invitati da parte dell’organizzazione. Al termine delle prime 18 buchela classificaFox. Il neozelandese chiude ilcon lo score di -8 (64 colpi) e può vantare una lunghezza di margine su Luke Donald. L’inglese, capitano europeo nella prossima Ryder Cup, si rende autore di un perfetto ...

FederGolf

08.00(DPTour) - NedbankChallenge, primo giro (non è prevista diretta tv/streaming) 09.40 RALLY " Rally del Giappone, due speciali (non è prevista diretta tv/streaming)"The Big Cat" torna a giocare un torneo e lo fa in grande stile. Dal 1 al 4 dicembre sarà protagonista insieme a Rory McIlroy, Jordan Spieth e Justin Thomas del torneo Unofficial PGA delle Bahamas, ... DP World Tour: E. Molinari e Migliozzi al Nedbank Golf Challenge In un nuovo Indie World, andato in onda ieri sera, Nintendo ha presentato una variegata selezione di titoli indie in arrivo su Nintendo Switch nel 2022 e ...Sport - Il DP World Tour 2023 prenderà il via con sei tornei nel finale di 2022 prima di una pausa che è sostanzialmente comune al PGA Tour. Da alcuni anni l ...