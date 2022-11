Energia | Calderoli | ' su trivelle d' accordo con Zaia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Condivido pienamente la posizione espressa dal governatore veneto" sulle. Così il ministro per gli Affari regionali Roberto, entrando a Palazzo Chigi per il Cdm, si allinea a Lucasulla posizione scettica sulle, la cui norma è contenuta nel decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri. Quanto alle tensioni con Parigi sui migranti, "non sono questioni che riguardano il ministro agli affari regionali", glissa il leghista.