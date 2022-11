Cats sbarca al Sistina | le prime immagini dal backstage – Video

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) –al teatrodi Roma il musical. A 40 anni dal suo debutto a Broadway, dove ha fatto registrare dal 1982 al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, l’iconico spettacolo – con le musiche di Andrew Lloyd Webber e i testi di Thomas Stearns Eliot – è stato rivisitato da Massimo Romeo Piparo. Per la prima volta sarà ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica discarica di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Protagonista dello show sarà Malika Ayane, una delle voci più note della musica italiana, con l’orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell. L'articolo proviene da Italia Sera.

