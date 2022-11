A Gentleman In Moscow | Ewan McGregor protagonista della serie tv su Paramount+

Ciak Magazine

I primi dettagli della serie Paramount+ Ain, tratta dall'omonimo romanzo e con Ewan McGregor nei panni del ...Paramount+ ha appena annunciato che Sam Miller , vincitore del premio Bafta e candidato agli Emmy, sarà regista e produttore esecutivo della serie drammatica britannica AIn. Tra i produttori esecutivi anche Ewan McGregor , il protagonista della serie. Lo show, targato VIS Original e prodotto nel Regno Unito da eOne in associazione con Paramount+, ... A Gentleman In Moscow, annunciata la serie con Ewan McGregor diretta da Sam Miller I primi dettagli della serie Paramount+ A Gentleman in Moscow, tratta dall'omonimo romanzo e con Ewan McGregor nei panni del protagonista ...Sam Miller, vincitore del premio Bafta e nominato agli Emmy, dirigerà la serie drammatica britannica Paramount+ con Ewan McGregor intitolata A Gentleman In Moscow.