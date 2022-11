Terremoto nelle Marche | oggi | magnitudo 5 5 | scuole chiuse a Pesaro e Ancona | treni sospesi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una scossa diè stata avvertitamercoledì mattina: laè stata di 5.5, secondo Ingv . Per ora non ci sono segnalazioni di danni importanti o feriti

Una forte scossa diè stata registrata alle 7.07 dall'Ingv al largo della costa marchigiana, nella provincia di Pesaro Urbino, a una profondità di 8 km. Nessun comune è nel raggio dei 20 km dall'epicentro. E' ......danniMarche gente in strada e tante segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazionipareti di abitazioni sono arrivate ai vigili del fuoco dopo le forti scosse diche ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La terra torna a tremare nelle Marche. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 ha svegliato i marchigiani alle 7.07 di stamattina. L'epicentro è stato localizzato dall'Ingv in Adriatico davanti alla ...