(Di mercoledì 9 novembre 2022) La cifra è modesta, cinquemila volte più piccola del giro d’affari del gruppo. Ma rappresenta un duro colpo contro gli sforzi dellaper combattere le furbizie fiscali delle multinazionali e la concorrenza sleale di alcuni Paesi dell’Unione. Gettando un’ombra sulle sue prossime battaglie. Martedì 8 novembre la Corte di, che a sede in Lussemburgo e il cui compito è garantire che il diritto dell'Ue venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni Paese dell’Unione, ha stabilito che Fiat Chrysler, ora parte del gruppo, non dovrà restituire 30 milioni di euro di tasse al Lussemburgo. Si tratta di una vicenda che risale al 2015: quell’anno il capo dell'antitrust europeo Margrethe Vestager aveva accusato il Lussemburgo di aver ...

Stellantis vince. La Commissione europea e la giustizia fiscale perdono Stellantis vince la disfida fiscale con Margrethe Vestager. Ieri la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso che le agevolazioni sulle tasse concesse dal Lussemburgo a Fiat ...La Corte di giustizia europea dà ragione alla casa automobilistica italiana. Rabbia di Bruxelles: "Sconfitta per equità fiscale" ...