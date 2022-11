Ong | parole e propaganda | la selezione la attua ogni Stato democratico

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Non ha perso tempo Letta a parlare di «aberrazione» a proposito della «» che il governo vorrebbere, a suo dire, sugli sbarchi. Ha gioco facile perché «» è uno di quei termini su cui l'uso ha caricato una valenza negativa, salvo per quella «naturale» di cui parlava Darwin verso la quale invece, in onore al feticcio della Natura, benigna e amichevole per principio, si fa un'eccezione. Nell'immaginario comune, forgiato dalla cinematografia oltre che dai ricordi dei sopravvissuti, laè quella che facevano i nazisti degli ebrei all'ingresso dei campi di concentramento: da una parte quelli che andavano mandati subito a morte, dall'altra chi poteva essere utile ancora per lavorare. E non c'è dubbio che la sinistra, che tutto vuole strumentalizzare per i propri fini di potere, sotto sotto a ...