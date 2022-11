“Non resterò più in silenzio” | Liliana Segre è pronta a denunciare i no vax che l’hanno minacciata

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) È arrivato il momento di dire basta, anche perche ha sempre affrontato le sfide della vita con una forza d’animo e una resilienza impeccabile. Non ha mai alzato i toni, neanche di fronte alle più brutali minacce e ai peggiori insulti ricevuti nella sua vita. Ma ora la Senatrice a vita ha deciso di non voler più rimanere in, annunciando di volerquei no vax che negli ultimi giornipresa di mira con vaticini di morte (conditi da pensieri irripetibili sulle sue sorti).denuncerà i no vax cheinsultata eNel corso del suo intervento in occasione del primo Forum Nazionale delle Donne Ebree d’Italia organizzato dall’Adei-Wizo, che si sta tenendo a Milano (a Palazzo ...