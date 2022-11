Meta licenzia 11 mila dipendenti in tutto il mondo Zuckerberg ammette le sue colpe

Inizia così la lettera di Mark Zuckerber, AD diannunciando il maxi piano sui licenziamenti. L'AD spiega come funzioneranno i licenziamenti. "Non c'è un modo corretto di procedere a un ...'Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di. Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarci da 11.000 dipendenti di ...Il taglio di dipendenti più massiccio mai avvenuto all’interno di un’azienda della Big Tech: Meta – l’azienda che possiede Facebook e Instagram – licenzia 11mila persone, annunciando la decisione con ...Come anticipato dal Wall Street Journal, Meta ha avviato oggi una drastica riduzione della forza lavoro. Mark Zuckerberg ha deciso di licenziare oltre 11.000 dipendenti, pari a circa il 13% del totale ...