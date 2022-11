Maura Healey è la prima governatrice del Massachusetts donna e lesbica

(Di mercoledì 9 novembre 2022)è laa essere elettadel. Specificare questi due fattori non vuole essere pretestuoso, né sessista, ma indicare un fatto storico, nonché il successo di una persona che racchiude in sé due tipi di discriminazione: di genere e di orientamento sessuale. Alle elezioni midterm Usa 2022, che si sono aperte in data 8 novembre, la candidata democratica ha sconfitto il repubblicano Geoff Diehl, sostenuto da Donald Trump.è così diventata laa ricoprire questa carica nello stato federale con capitale a Boston, ma anche laapertamenteal governo, in tutti gli Stati Uniti. ...

