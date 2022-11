Lecce-Atalanta | le formazioni ufficiali | Zapata contro Colombo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Di seguito i 22 in campo per, valida per la 14esima giornata di Serie A:: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Ga...

Dopo le sfide giocate ieri, scendono in campo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie Ae Sassuolo - RomaDopo i pareggi tra Spezia - Udinese e Cremonese - Milan, e la vittoria dell'irrefrenabile capolista Napoli contro l'Empoli, è il turno die Sassuolo -...Commenta per primo Prosegue il programma della 14ª giornata di Serie A e alle 18.30 , al Via Del Mare, si affrontano. Ghiotta occasione per la squadra di Gasperini, che vuole ripartire dopo il ko interno con il Napoli e cerca un successo che permetterebbe ai bergamaschi di agganciare il Milan al ...Baroni e Gasperini hanno diramato i propri undici per Lecce-Atalanta di questa sera. Sorpresa nei nerazzurri, con Zortea titolare e Soppy sulla sinistra. Fuori Koopmeiners, al suo posto Ederson. C’è a ...Ecco i 22 che scenderanno in campo dall’inizio per dare vita a Lecce-Atalanta. Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjumland, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesc ...