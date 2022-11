La regina Maxima e Laura Mattarella | due look d' altri tempi per la visita del presidente italiano in Olanda

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sergioè nei Paesi Bassi con la figlia. La first lady ha sfoggiato una mise alla Jacqueline Kennedy mentre la sovrana padrona di casa ha indossato di nuovo un abito verde muschio di Natan

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla signora Laura, è arrivato al Palazzo Reale di Amsterdam dove incontrerà il Re dei Paesi Bassi Guglielmo e la Regina Maxima. Con questo incontro inizia la visita di Stato del presidente nei Paesi Bassi. Domani sarà all'Aja per un colloquio con il premier Mark Rutte. Dopodomani si sposterà a Maastricht. Insieme al Re Willem-Alexander e alla Regina Maxima li ho accolti in Piazza Dam, dove ai nostri ospiti verrà stasera offerto un banchetto di Stato al Palazzo Reale.