Il piccolo Luca | travolto e ucciso a 14 anni dal tram Stava andando in bici a scuola | autista sotto choc

INCIDENTE, che abitava a Città Studi, stava pedalando con un amico in via Tito Livio, da piazza Salgari verso il centro. A un certo punto, secondo i testimoni, ha svoltato a sinistra per ...... che esce per Skira con la curatela diFiore. 'La stupidità - ha detto Bianconi ad askanews - ... Anche grazie a une ironico libro d'artista.Stava attraversando la strada, quando un'auto guidata da un uomo di 55 anni, non l'ha visto e l'ha investito in pieno. La vittima è un bambino di 10 anni che è ...Ancora duecento metri di pedalata e sarebbe arrivato al suo liceo, lo scientifico Alberto Einstein. Ma Luca Marengoni, 14 anni, non è mai entrato in classe, la prima D. È morto ...