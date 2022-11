F1 | quanto vale davvero il record di 14 vittorie di Max Verstappen? Maxi-calendario o no | il primato è reale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Trionfando a Città del Messico, Maxha stabilito il nuovodiin una singola stagione. Mai, dal 1950 a oggi, un pilota era passato per primo sotto la bandiera a scacchi per 14 volte durante lo stesso anno solare. “Bella forza, se si disputano sempre più gare è anche più semplice battere i” ha brontolato qualcuno. Obiezione accolta, i calendari si sono espansi progressivamente sino a raggiungere l’impressionante cifra di 22 Gran Premi, destinata a crescere ulteriormente in futuro. Cionondimeno, è ingeneroso sminuirefatto dall’olandese nel 2022. Super Max ha raccolto le sue 14 affermazioni nell’arco di 20 GP. Significa godere di un tasso di successi pari al 70%. Le percentuali non mentono, poiché non sono legate al numero di appuntamenti. Si può gonfiare lo ...