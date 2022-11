Cremonese-Milan | Pioli | “Secondo tempo non all’altezza Napoli? Distacco importante”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Potevamo fare di più. Abbiamo fatto un discreto primoe una ripresa non. Non siamo riusciti a creare il volume di occasioni necessario. Laha fatto una partita tutta difensiva, ma avremmo dovuto fare di più”. Così Stefanoai microfoni di Dazn dopo il pari tra. “Nelabbiamo perso velocità e fluidità – sottolinea il tecnico rossonero – Si sono creati tanti duelli, ma ne abbiamo vinti pochi. Se non riesci a saltare l’avversario poi diventa difficile. Ci è mancato il guizzo. Noi vinciamo o non vinciamo quando giochiamo bene o meno bene come squadra. Non si deve puntare il dito sui singoli dopo una gara del genere. Ci aspettavamo questo atteggiamento da parte degli avversari. Quando non ...