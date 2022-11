Carceri | ancora un suicidio | a Udine si toglie la vita detenuto 22enne

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Continua la triste catena di suicidi tra i detenuti nelleitaliane. Oggi arsi laè stato undi origini domenicane. “È l’ultimo di una catena di morte, 73 dall’inizio dell’anno, di cui 35 stranieri, a cui va rapidamente messo fine. Il personale di polizia penitenziaria è stanco di tenere il conteggio dei detenuti che si tolgono lae di rinnovare l’allarme a fare presto”, afferma il segretario generale del Sindacato Polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo. “Un’altra terribile faccia della medaglia dei suicidi: per i detenuti extracomunitari, circa 12mila, l’assenza di mediatori culturali e psicologi si fa sentire in manierapiù pesante. E poi, altro elemento sempre più preoccupante – denuncia – si abbassa ...

Adnkronos

