Brahim Diaz gioca a pallavolo in Cremonese-Napoli – Video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il Milan pareggia con ladurante la partitasi alza clamorosamente il pallone con l’utilizzo della mani. Assurdo quello che si vede durante-Milan. Dalle immagini si vede comesi alza in maniera clamorosa il pallone con le mani, eppure non viene fermato il gioco. https://piu.com/wp-content/uploads/2022/11/ssstwitter.com 1667945731914.mp4 Insomma se in tanti si sono lamentati del rigore di Osimhen, che invece è netto, chissà cosa si dirà di questo episodio. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

Milan che parte un po' come un diesel in inverno, ma che comunque è il primo che si affaccia nella porta avversaria al 23esimo dove Messias prende palla e serveche però spara fuori. ...Krunic ); Messias,Díaz ( 29's.t. De Ketelaere), Rebic (37's.t. Lazetic) Origi (15's.t. Kalulu). All: Pioli arbitro: Rapuano di Teramo Ammoniti: 1' s.t. Ghiglione ( C ) 22's.t. Vasquez ( C ) ...Stefano Pioli ha lanciato nella mischia anche Charles De Ketelaere nella gara tra Cremonese e Milan: il belga deve incidere Stefano Pioli cerca la scintilla nella gara tra Cremonese e Milan. Il tecnic ...Allo Zini, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini, Cremonese e Milan si affrontano nel match va ...