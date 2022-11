Audi Q8 e-tron - Con il restyling la Suv elettrica cambia nome - VIDEO

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L'trong> e-, antesignana delle elettriche della Casa tedesca introdotta nel 2018 e prodotta in 150 mila unità,in occasione del. La Suv, con l'occasione, si inserisce nellanclatura tradizionale del marchio, assumendo la nuova denominazione Q8 e-e introducendo una serie di novità sia dal punto di vista stilistico sia tecnico. Il debutto sul mercato è previsto nel febbraio 2023, con prezzi in Germania a partire da 74.400 euro e la conferma della doppia variante di carrozzeria: Q8 e-e Q8 e-Sportback. Stile ed efficienza aerodinamica vanno di pari passo. Il design della Q8 e-è allineato con gli stilemi più recenti del marchio: troviamo così ...

