Ascolti TV | Martedì 8 Novembre 2022 Divorzio a Las Vegas vince con il 14 2% Il Collegio non va oltre il 5 4% Berlinguer 994mila – 6 2% raggiunge Giordano 902mila – 6 5% Una Scatola al giorno da chiusura immediata 1 5%

Dalal giovedì per l'esattezza, come è successo con Stasera c'è Cattelan e adesso con Belve. Neglitv ha ormai raggiunto l'11% di share in una serata che facile non è, quella del ...... trasmesso da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata di, con 2.552.000 ... >>> Le Offerte lampo di A seguire, tra gli altridi prime time: 'Le Iene' su Italia 1 (1.228.