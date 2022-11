Artemis 1 | il lancio è stato nuovamente rinviato a causa di un uragano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La tempesta tropicale Nicole sta diventando une sta per abbattersi sulla Florida. Ildi1 èspo, in via preventiva, da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre

... è di nuovo sulla rampa diil razzo SLS o Space Launch System, al centro dei piani dell'agenzia spaziale Usa per riportare gli esseri umani sulla Luna. Il decollo della missioneI, una ...La tempesta tropicale Nicole, che secondo le previsioni si trasformerà in uragano entro la giornata di oggi, costringe ad un nuovo rinvio deldella missionedella Nasa: la data prevista è ora posticipata di due giorni al 16 novembre. Il razzo Sls resterà comunque in posizione sulla piattaforma di39B del Kennedy Space ...