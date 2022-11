Al Khelaifi | «Superlega? Nessun club ha diritto divino di vincere»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Mancava il commento del presidente dell’ECA, Nasser Al, sull’incontro con Bernd Reichart, amministratore della A22, società che porta avanti il progetto della. Il numero uno dell’ECA, e presidente del PSG, ha commentato così, durante la riunione UEFA: «Purtroppo, come abbiamo visto ieri nel nostro incontro con A22, forse diventa A23 o A24, un L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tutti i presenti (inclusi Al -e Rummenigge, tra i più critici al progetto) hanno sottolineato insieme che l'opposizione all'autoproclamatarimane schiacciante oggi come lo è stata ...... hanno sottolineato insieme che l'opposizione all'autoproclamatarimane schiacciante oggi ... Ligue de Football Professionnel (LFP) " President Nasser Al -, European Club Association (...Com'è andata la riunione tra la UEFA, massimo organo politico del calcio europeo, e la A22 Sport Manager, la società che si sta occupando di portare avanti il progetto ...La querelleSuperlega tiene ancora banco. La nuova proposta non convince ancora la UEFA, che in una nota, ha confermato la solita posizione contraria al nuovo progetto. Ecco il comunicato: “La UEFA ha ...