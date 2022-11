Tiziana Cantone | nessun colpevole per la diffusione dei video | assolto l’ex fidanzato

Leggi su open.online

(Di martedì 8 novembre 2022) Falsità, calunnia, accesso abusivo a dati informatici e simulazione di reato. Erano le quattro accuse di reato avanzate dai magistrati contro Sergio Di Palo,di. La ragazza si è suicidata a 31 anni nel 2016 dopo ladi suoiintimi in rete. Di Palo è statodal tribunale di Napoli perché il «fatto non sussiste» per quanto riguarda la falsità e la simulazione di reato, per «improcedibilità» a causa di mancanza di denuncia dall’accusa di accesso abusivo e «perché il fatto non costituisce reato» dall’accusa di calunnia. L’uomo era stato rinviato a giudizio nel dicembre 2018 e la prima udienza del processo si era tenuta tre mesi dopo a porte chiuse. I reati inizialmente erano contestati anche alla ragazza. ...