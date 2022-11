Stefano Fiordelisi contro l’ex di Antonella | il botta e risposta social

Leggi su biccy

(Di martedì 8 novembre 2022) Durante il daytime di ieri pomeriggio Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo deldi, Gianluca Benincasa, nella casa del GF Vip. Poco dopoha pubblicato una storia molto strana su Instagram: “Taluni comportamenti scomposti e insensati imporranno in futuro un severo divieto di avvicinamento“. Gianluca non è stato in silenzio ed ha risposto alla storia del papà della sua ex fidanzata: “Il nemico non sono io. Se solo vi foste sforzati ad andare oltre, non stavate ora suiansiosi a minacciarmi velatamente. Che bassezza. Mi dispiace che fa più male il mio silenzio che le sue accuse. Dovreste davvero essere consapevoli di quanto male sta arrecando alla persona che più ama. Ciò che non farò mai io“....