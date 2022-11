Spezia-Udinese 1-1 | il tabellino

1 - 1 Arriva un pari per certi versi di scarsa importanza per le dirette interessate. Parte meglio l', ma loha la chance al 10 con Nzola che tira direttamente tra le ...Lononostante il record di tiri in porta non riesce a superare l', chiudendo 1 - 1 nella sfida valida per la 14esima giornata di Serie A. La squadra di Gotti sale a 10 punti mentre quella ...14esima giornata del campionato di Serie A già all'attivo con le prime due gare che si sono disputate nel pomeriggio. Vince ancora il Napoli di Spalletti che al Maradona si impone per ...Al Picco gara ricca di emozioni: Reca porta in vantaggio i liguri, Lovric rimette tutto in equilibrio. Nel finale clamorosa traversa di Walace che mette i brividi ai padroni di casa ...