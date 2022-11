Spezia - Udinese 1 - 1 | dopo 3 sconfitte gli aquilotti si accontentano - Sport - lanazione it

Luca Gotti, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'Luca Gotti, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l'. Le sue dichiarazioni: "Ci sono tante componenti che ti passano dentro la testa, la cosa ...Nell'anticipo del "Picco" gioca meglio lo, ma porta a casa solo un pari , per l'un altro piccolo passo, ma la vittoria manca ormai da sei giornate. La prima occasione è per la squadra di casa: sgroppata di Holm sulla destra, ...Napoli-Empoli è appena finita, ma Napoli-Udinese è già alle porte. Almeno per Andrea Sottil, allenatore dei friulani che si ...E' terminato in parità l'anticipo della 14esima giornata di Serie A tra Spezia e Udinese: al Picco è finita 1-1 tra liguri e bianconeri. Entrambe le formazioni continuano il loro digiuno di vittorie: ...