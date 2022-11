San Casciano dei Bagni | oltre 20 statue di bronzo etrusche riportate alla luce

(Di martedì 8 novembre 2022) La scoperta più importante dai tempi dei bronzi di Riace.20diin perfetto stato di conservazione, ex voto e altri oggetti, ma anche cinquemila monete in oro, argento esono stato portatenella campagna di scavo al santuario etrusco-romano, connesso all'antica vasca sacra della sorgente termo-minerale del Bagno Grande, di Sandei, in provincia di Siena. I bronzi di Sanraffigurano le divinità venerate nel luogo sacro, assieme agli organi e alle parti anatomiche per le quali si chiedeva l'intervento curativo della divinità attraverso le acque termali. Dal fango caldo sono riemerse in queste settimane effigi di Igea e di Apollo,a un ...

dei Bagni in Toscana è riemerso dagli scavi un "ritrovamento eccezionale": 24 statue di bronzo, 5 delle quali alte quasi un metro, e perfettamente integre. "Questo conferma una volta di ...Una scoperta eccezionale. Rinvenute nel fango 24 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione, riemerse dagli scavi didei Bagni, in Toscana . Per oltre due millenni - 2.300 anni precisano gli archeologi - le statue votive sono state protette proprio dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre. Un ...I bronzi di San Casciano rappresentano un ritrovamento eccezionale che conferma, una volta di più, che l'Italia è un paese di tesori immensi e unici. Ieri sono stato a… Leggi ...La scoperta più importante dai tempi dei bronzi di Riace. Oltre 20 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione, ex voto e altri ...