Reggio Calabria | l’applauso dei migranti ai soccorritori della Rise Above dopo lo sbarco – Video

(Di martedì 8 novembre 2022) È appena terminato al porto dilodegli 89arrivati in Italia a bordonavegestita dalla ong Mission Lifelive. Adesso iattendono i pullman che li porteranno nella palestra di una scuola del quartiere Gallico dove è stato allestito un centro di prima accoglienza in attesa del trasferimento sulla base del riparto nazionale stabilito dal ministero dell’interno. Tra ici sono una quarantina di minori di cui 8 bambini in tenera età. Neldelle persone salvate aiong Mission Lifelive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... la Geo Barents e la Humanity 1 (con a bordo rispettivamente 215 e 35 migranti dopo che sono stati fatti scendere i "fragili"), sono sbarcati ai naufraghi salvati dalla Rise Above, ...Situazione diversa per la Rise Above , a cui è stato assegnato il porto di, dove sono sbarcati tutti gli 89 migranti a bordo. Il gruppo è composto da 55 adulti, tra cui 19 donne, e 34 .... Previsto lo sbarco completo degli 89 a bordo REGGIO CALABRIA, 08 NOV - La nave Rise Above è appena arrivata al porto di Reggio Calabria dove ha attraccato al molo di ponente. La nave è stata scortat ...A bordo è stata accolta con urla di gioia la notizia che alla nave Rise Above della ong tedesca Mission Lifeline potrà attraccare al porto di Reggio Calabria e far sbarcare tutti gli 89 migranti che t ...