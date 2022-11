Real Madrid | i Blancos puntano due big di Serie A

(Di martedì 8 novembre 2022) La sconfitta per 3-2 contro il Rayo Vallecano ha acceso più di qualche malumore in casa. La continua assenza per infortunio...

Sguardo all'attuale classifica di LaLiga dove guida il Barcellona con 34 , in seconda posizione c'è la squadra delcon 32 quindi l'Atleticocon 24 . Tabellino minuto per minuto [ ...Hanno detto di non rappresentare i tre club rimanenti (Juventus,, Barcellona) della Superlega ma si sono rifiutati di precisare il loro nuovo approccio. Dicono di volere il dialogo ma non ...Sulle sue tracce è pronta a piombare anche l’Inter, che potrebbe così superare Milan e Juventus per quanto riguarda il suo possibile addio al Real Madrid. Il talentuoso attaccante spagnolo è ...Come riferito dal portale spagnolo Fichajes, il Real Madrid ha intenzione di proporre un rinnovo al ribasso a Marco Asensio, il cui contratto è in scadenza nel 2023. Nel caso in cui il giocatore ...