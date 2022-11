NextGen Finals 2022 oggi | orari partite martedì 8 novembre | programma | tv | streaming

(Di martedì 8 novembre 2022) Comincianole Next Gen ATP: in scena tre italiani, Lorenzo Musetti, Francesco Passaro e Matteo Arnaldi. I primi due sono entrati per diritto acquisito dalla classifica, il terzo ha usufruito del forfait del danese Holger Rune, che si è trasferito semplicemente a fare la prima riserva alle ATPvere e proprie di Torino. LA DIRETTA LIVE DI PASSARO-LEHECKA DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TSENG (2° MATCH DALLE 14.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-NAKASHIMA DALLE 19.30 Prima giornata con sapore molto tricolore nel pomeriggio, dal momento che ad aprire i battenti sarà Passaro contro il ceco Jiri Lehecka, quest’anno protagonista di una corsa fino in semifinale all’ATP 500 dell’Ahoy Arena di Rotterdam. A seguire ci sarà il debutto di Musetti, opposto al taiwanese (Cina Taipei in ambito sportivo) ...

