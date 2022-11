Musetti-Tseng in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals Milano 2022

Subito in campo (ore 14) Lehecka e Passaro, poi. In serata Arnaldi e Nakashima (ore 19,30), e per finire Draper e Stricker.Si comincia oggi con Lehecka - Passaro alle 14 e non prima delle 15. Alle 19.30 Arnaldi - Nakashima e Draper - Stricker. - -Lorenzo Musetti è il favorito dell'edizione che per la prima volta ... il cinese di Taipei Chun Hsin Tseng l'americano Brandon Nakashima e il ceko Lehecka. Ciao Lorenzo! We're glad to see you again!È il Masters Zoomers, e ha ancora un senso, malgrado i ragazzi più in gamba tendano, a turno, a bigiare l’evento. Sì, insomma, a fare filone, forca, sega, ma anche a grifare, limare o marinare, scegli ...