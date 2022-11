(Di martedì 8 novembre 2022) Archiviata la stagione 2022 con il trionfo di Francesco Bagnaia, è già tempo di pensare al prossimo anno. Martedì 8 novembre, appuntamento inesclusiva su Sky e in streaming su NOW con i primiufficiali, l’occasione per vedere inper la prima volta le nuove moto, con le prime novità tecniche in vista del, e i piloti che cambieranno team o...

Digital-Sat News

La stagione 2022 è finita ma per la MotoGP ètempo di pensare al prossimo anno. Nella giornata di domani la classe regina affronterà la prima sessione di test in vista del 2023 , in quella che sarà la prima circostanza per vedere e valutare ...Il pilota Ducati, dopo aver compiuto la più grande rimonta nella storia delrecuperando ben 91 punti di ritardo a Fabio Quartararo, non si pone più limiti enel 2023 proverà a ... Motomondiale già in pista per i test 2023, diretta Sky Sport MotoGP