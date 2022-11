MonrealeLive

Inizia con una vittoria il campionato della Ads New Gicacon un netto 3 set a 0 contro la Dreammauro volley di Palermo. Squadra giovane quella palermitana ma che ha nel suo organico atlete d'indiscusso valore ed esperienza. Fin da subito le atlete ... Monreale espugna Palermo, le ragazze della New Gica vincono 3 set a 0