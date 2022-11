Mina Settembre 3 si farà? Parla lo sceneggiatore

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 8 novembre 2022)2 si è conclusa domenica 6 novembre 2022 con una puntata molto emozionante e che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Da quel momento in poi, i fan della fiction Rai con protagonista Serena Rossi hanno iniziato a chiedersi se ci sarà o no una terza stagione. A questa domanda ha risposto loFabrizio Cestaro, il quale in un'intervista rilasciata a Fanpage.it hato del futuro della serie.3 si?: loCestaro si esponeha riscosso grandissimo successo di pubblico sin dalla prima puntata. Successo che è stato confermato dagli ascolti tv della seconda stagione. Proprio per questo i fan si stanno chiedendo se ci sarà una terza ...