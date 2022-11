Migranti | Letta “La selezione dei disperati è uno schiaffo alla civiltà”

(Di martedì 8 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ha ragione Luigi Manconi su la Repubblica: dal porto di Catania – al fianco di chi ha lasciato tutto per il diritto a una esistenza dignitosa – passano oggi le ragioni più profonde dell’identità della sinistra italiana. E’ per questo che il Partito Democratico è lì da giorni. Ed è per questo che continueremo ad esserci, anche se non porta consenso, anche se in passato sono stati commessi errori, di prospettiva o di inazione”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico.“Noi siamo quelli di Mare Nostrum, siamo quelli che si sono battuti per abolire i decreti Salvini, siamo quelli che in Europa con più forza e più argomenti reclamano responsabilità condivise e solidarietà. Noi siamo quelli che giudicano ladeiuna aberrazione e uno...

Tag24

Commenta il segretario del Pd Enricosui social. Meloni - Al Sisi: gas, jet, fregate e tutti gli affari Amnesty International - "Su Regeni solo insabbiamenti"- Così Piantedosi vuole ...Lo scrive su Facebook il segretario del Pd Enrico. "Noi siamo quelli di Mare Nostrum, siamo quelli che si sono battuti per abolire i decreti Salvini, siamo quelli che in Europa con più forza e ... Migranti, Letta: "Selezione dei disperati è un'aberrazione" • TAG24 Navi migranti - Non è una questione di parole per il ministro Piantedosi. «Se vi volete fermare all'esegesi delle espressioni burocratiche fate pure, ma non accettiamo lezioni ...Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Non ha dubbi il costituzionalista Francesco Saverio Marini, "è materia di diritto internazionale ed in particolare della navigazione" il dibattito in corso sulle navi ...