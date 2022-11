LIVE Cremonese-Milan | Serie A calcio in DIRETTA | le formazioni del match dello Zini | Pioli lancia Thiaw dal primo!

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Il campionato si sarebbe chiuso con la conquistascudetto da parte dei rosso-neri mentre i grigio-rossi chiusero al penultimo posto retrocedendo inB. 20.10torneranno dunque ad affrontarsi nella massimaa distanza di 26 dall’ultima volta, allora si trattava del campionato diA 1995/1996 con ildi Fabio Capello che superò 7-1 ladi Luigi Simoni a San Siro nelvalido per l’ultima giornata. 20.05 Immagini dagli spogliatoi del: The away dressing room at the Stadio#Sempre...