Lio Rush | “Tony Khan non ha mai saputo cosa farsene di me dopo avermi preso”

(Di martedì 8 novembre 2022) Nell’ultimo episodio del podcast “Say Less With Kaz, Lowkey and Rosy”, Lioha parlato di come sia stato messo da parte durante il suo periodo in WWE e di come anchenon abbia avuto esattamente una direzione in mente per lui durante la sua breve permanenza in AEW lo scorso anno. Il conduttore Kazeem Famuyide ha sottolineato cheè stato “una delle prime grandi star nere” a unirsi alla AEW e che la promotion dinon ha spinto molte star di colore nei suoi primi anni. Famuyide ha chiesto sepensasse chesapessefare con lui: “Certo che no”, ha risposto. “Mi ha detto chiaramente che era un mio fan era quando ero in WWE e facevo il manager con Bobby Lashley”, ha detto. “Quindi ho capito ...

The Shield Of Wrestling

Dietro queste maschere durante un tag match a Triplemania XXVIII ci sono stati in ordine:, Daga, Brian Cage e Black Taurus . Come detto, la prima volta che si è parlato di questa iniziativa ...Dietro queste maschere durante un tag match a Triplemania XXVIII ci sono stati in ordine:, Daga, Brian Cage e Black Taurus . Come detto, la prima volta che si è parlato di questa iniziativa ... Lio Rush sta per tornare in WWE Il video criptico Nell'ultimo episodio del podcast "Say Less With Kaz, Lowkey and Rosy", Lio Rush ha parlato di come sia stato messo da parte durante il suo periodo in WWE e di come anche Tony Khan non abbia avuto esat ...Benvenuti al breve recap di GCW Hit Em Up, l’ultimo evento targato Game Changer Wrestling! Lo show di stanotte targato GCW, come di consueto, ci ha offerto altre presenze a dir poco illustri. Basti pe ...