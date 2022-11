L’influencer Hushpuppi è stato condannato a 11 anni di prigione per una serie di crimini online

(Di martedì 8 novembre 2022)nigeriano Ramon Abbas, noto sui social tra cui Instagram come “Ray”, èa Los Angeles a 11di carcere. Ramon Abbas èanchea pagare 1,7 milioni di dollari come risarcimento a due vittime di frode, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE >Una delle più grandi truffe sulle royalties di YouTube di sempre Mostrava la vita nel lusso su Instagram, intanto truffava le personeSecondo il vicedirettore responsabile dell’ufficio dell’FBI a Los Angeles, Abbas è «uno dei più prolifici riciclatori di denaro al mondo». Le persone che hanno condotto le indagini hanno affermato che Abbas, aiutato da un uomo canadese, Ghaleb Alaumary, avrebbe riciclato ...

