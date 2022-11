L’appello di Patrick Zaki | chi viene in Egitto ha l’obbligo morale di difendere i diritti umani

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 novembre 2022) Da quando a Roma si è insediato il governo di Giorgia Meloni,non ha avuto nessun contatto ufficiale con l’Italia. Lo studente egiziano dell’università di Bologna da più di due anni accusato di diffusione di notizie false non sapeva dunque cosa aspettarsi dalla presenza della nuova premier italiana alla Cop27 di Sharm el Sheik. Nel corso della giornata d’apertura, Meloni ha avuto un faccia a faccia con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi sui temi dell’energia e dei migranti e anche sui casi Regeni e. Due questioni su cui in Italia c’è «la massima attenzione», ha fatto sapere una nota di Palazzo Chigi, e su cui l’si dice pronto a «collaborare», come del resto ha fatto molte volte in passato senza arrivare, però, a quella «verità e giustizia» che, almeno formalmente, anche Il Cairo dice ...