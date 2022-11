Jessica Selassiè | si difende dal body shaming sui social | la risposta è da applausi

Leggi su altranotizia

(Di martedì 8 novembre 2022) La principessaSelassié, la più grande delle tre sorelle che lo scorso anno hanno partecipato al Grande Fratello vip 6 nelle scorse ore è stata attaccata sui suoi canaliufficiali per via del suo aspetto fisico. In realtà non è la prima volta che lei si trova a essere vittima dei suoi stessi fan. Scopriamo che cosa è successo alla vincitrice del reality show capitanato da Alfonso Signorini.-Selassie-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Ecco che cosa è appena accaduto alla protagonista del GF vip 6 e di Riccanza,Selassié., la princess vittima disuiSenz’altro conoscerete molto bene il personaggio di, la ...