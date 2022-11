Gazzetta – Eintrancht Francoforte di categoria inferiore | il Napoli può accedere ai Quarti di Champions

Leggi su napolipiu

(Di martedì 8 novembre 2022) IlinLeague affronterà l’Eintracht, secondoè una squadra di ““. Sottovalutare qualsiasi squadra non è mai la scelta giusta, lo sa bene Luciano Spalletti che ha esaltato il. Pensare di aver già vinto è un buon modo per uscire sconfitti, perché in qualsiasi partita ci sono difficoltà e l’avversario può riservare sempre sorprese, se non si è mentalmente attenti.Markus Krösche direttore sportivo dell’Eintracht ha detto che ilnon si sente di certo fortunato ad aver pescato la squadra tedesca, ma quando si arriva agli Ottavi di finale non ci sono mai squadre facili da affrontare. Anche se sulla carta è sicuramente quella meno temibile.League, ...