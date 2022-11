Formazioni ufficiali Napoli-Empoli | Serie A 2022 2023

(Di martedì 8 novembre 2022) Ledi, match della quattordicesima giornata di. Si gioca alle 18:30 nella cornice dello ‘Stadio Maradona’. Spalletti vuole continuità, la stessa che cerca Zanetti dopo il successo sul Sassuolo. La formazione partenopea è ancora priva di Kvaratskhelia e Rrahmani. Zanetti rinuncia a Destro. LESPEZIA-UDINESE Le: in attesa: in attesa SportFace.

Le probabiliNapoli (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Empoli (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, ...Indice Cronaca in tempo reale L'arbitro Presentazione del match ProbabiliDove vedere la ...arriva il Bologna dell'ex Thiago Motta (con la maglia nerazzurra ha raccolto 83 presenze,...Nell'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno prima dello stop del Mondiale in Qatar, il Napoli ospita l'Empoli allo stadio Maradona. Gli ...La partita Inter - Bologna di Mercoledì 9 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di ...